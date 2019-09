Chiome per l' autunno | i tagli lunghi con la frangia e la tonalità bionda

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Nell'2019 saranno proposti molti nuovidi capelli; in particolare sarà molto gettonata la chioma lunga con ladell'attrice Anna Ferzetti. Questa capigliatura sarà molto facile da portare e anche da acconciare: di seguito le novità del momento. NuoveAnche Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, è sbarcata a Venezia per la Mostra del Cinema: l'attrice ha sfoggiato dei capellie sempre perfetti anche con l'umidità. Per completare il tutto è presente unamolto leggera e lunga, la quale rende lo sguardo molto misterioso; per quanto riguarda lal'attrice ha optato per il biondo. Ilo in questione è molto classico: in questo caso la presenza dellaregala molta personalità al look. L'asciugatura della capigliatura è molto morbida e rende molto meno statica la forma. L'hairstyle di Anna è perfetto su tutte le tipologie di ...

FramesiItaly : Buone notizie per chi ha i capelli #ricci: la nuova linea FOR-ME Curl & Volume assicura uno styling unico. Le chiom… - ziggymagenta_d : @fiddlerxx Gli piace scompigliare le chiome composte del tuitter. Per fortuna te sei una persona seria, INVECE. - DiVsio : RT @Yavonz15: Qui tutti si stanno strappando le chiome per #JamesRodriguez ma a noi manca uno come Matic Bakayoko Illarramendi Schneiderli… -