Borse | Tokyo chiude invariata Avvio poco mosso in Europa

Borse europee aprono in netto ribasso - pesano nuovi dazi su Cina. Pesante Tokyo : I nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump riaccendono le tensioni sul commercio internazionale. Le Borse del Vecchio Continente avviano le contrattazioni con flessioni del 2%, dopo i decisi cali segnati da Wall Street alla vigilia e da Tokyo in mattinata

Borse europee previste in rialzo - Tokyo chiude a +0 - 4% : Si profila un avvio favorevole per le Borse europee , che sembrano in grado di proseguire l’avanzata messa a segno nella seduta di ieri, muovendosi anche sulla...

Borse - Tokyo apre in calo a -0.18% : 02.58 Partenza in leggero calo per la Borsa di Tokyo rimasta chiusa lunedì per festività. L'indice Nikkei cede lo 0,18% a 21.647,78 punti nelle prime battute