Sony WF-1000XM3 | le cuffie wireless che annullano il rumore

Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) (Foto:) I nuovi auricolariWF-senza fili si caratterizzano per dimensioni estremamente compatte, una qualità audio di alto livello e soprattutto per essere in grado di annullare i rumori e garantire un silenzio totale. Merito della tecnologia proprietaria chiamata Dual Noise Sensor che lavora in coppia con il processore di eliminazione delHd Qn1e per andare a rilevare e dunque a cancellare ogni tipo di suono in grado di disturbare l’ascolto di brani musicali oppure l’audio di un film che si sta guardando sullo smartphone, tablet o computer. Come funziona il sistema a bordo del nuovo membro della famiglia 1000X? Sulla scocca ci sono due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back per poter catturare il suono da ogni direzione possibile. Una volta ottenute le informazioni, il processore di eliminazione delHd QN1e va a creare un’onda sonora ...

