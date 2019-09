La lezione di Myspace | i tuoi dati non saranno online per sempre

Fonte : wired

(Di lunedì 2 settembre 2019) Qualcuno è arrivato a paragonarlo all’incendio che nell’antichità distrusse la biblioteca di Alessandria. Il parallelismo non sta in piedi per varie ragioni, eppure anche la cancellazione, avvenuta nel marzo di quest’anno, di 500 milioni di canzoni pubblicate da 14 milioni di artisti (e aspiranti tali) surappresenta un danno enorme. Non solo perché tra queste canzoni c’erano anche quelle che hanno lanciato la carriera di Drake, Nicki Minaj, Panic! At the Disco, Arctic Monkeys, Lily Allen e chissà quanti altri; non solo perché tra questi file erano conservati i primi tentativi al microfono di 2Chainz (allora noto come Tity Boi) e Childish Gambino (che si presentava con l’insensato nickname di mcDJ). Ma anche perché la piccola storia di innumerevoli band giovanili è stata eliminata per. Un’intera generazione di musica è finita in discarica. E questo è avvenuto perché ...