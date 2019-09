Gears 5 | diamo uno sguardo alle tonnellate di informazioni condivise durante il PAX West

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019)un panel al PAXdi Seattle ospitato dal direttore di Xbox Live Larry "Major Nelson" Hryb, il capo dello studio di The Coalition, Rod Fergusson, ha condiviso una serie di dettagli riguardanti5.Fergusson si è concentrato specialmente sulla modalità campagna, ma ha parlato anche dell'arrivo del prossimo film dedicato al gioco. Di seguito potete dare unoai punti salienti della conferenza.Per quanto riguarda il film, Fergusson ha dichiarato che la produzione sta andando avanti e che si incontrerà di nuovo con lo studio nella giornata di martedì. Fergusson ha spiegato che il film è una "realtà alternativa" in quanto "la storia dei giochi non influirà sul film e la storia del film non influirà sui giochi", ma questo non significa che i personaggi iconici della serie non appariranno.Leggi altro...