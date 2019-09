Alpinisti in difficoltà da giorni sulle Tre Cime di Lavaredo | rifiutano aiuto

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) Continua il monitoraggio da parte del Soccorso alpino del Veneto dei duespagnoliTredi. Anche stamattina, come era accaduto già ieri, hanno deciso di proseguire la scalata rifiutando di essere prelevati dagli elicotteri. Ieri sera alle 20.20 circa il capo del Soccorso alpino di Auronzo è stato contattato nuovamente dai duespagnoli, per il cui mancato rientro dalla Cima Ovest diera scattato l’allarme la notte precedente. La coppia, 45 anni lui, 36 lei, di Barcellona, che ieri mattina – individuata dopo una notte all’addiaccio a metà della Via Cassin – aveva rifiutato il recupero con l’elicottero per proseguire autonoma nella scalata, aveva raggiunto la cengia alta, ma si trovava ine chiedeva informazioni sul rientro. Dalle foto ricevute, i soccorritori avevano capito che i rocciatori si ...

