Governo | Morani a Calderoli | ‘no a presidenti commissione ostruzionisti’

Governo : Morani - ‘e ora Salvini sloggi dal Viminale’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Salvini è quello che accusa gli altri partiti di essere attaccati alle poltrone ma pur di rimanere al ministero degli interni ha provato in ogni modo a convincere il M5s a rifare un Governo insieme. Ora l’importante è che sloggi dal Viminale”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Alessia Morani. L'articolo Governo: Morani, ‘e ora Salvini sloggi dal Viminale’ sembra essere ...

Governo : Morani a Calenda - ‘rispetti lavoro Zingaretti e eviti certe uscite’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “è in atto una trattativa decisa all’unanimità dalla direzione del partito che ti ha eletto al Parlamento europeo. Per rispetto del lavoro difficile che Zingaretti sta portando avanti e il cui esito non è per nulla scontato, sarebbe il caso di evitare queste uscite”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd rispondendo a Carlo Calenda.L'articolo Governo: Morani a Calenda, ...

Crisi Governo - Morani : “Renzi? Proposta giusta. No elezioni subito - sì a Governo Pd-M5s-Forza Italia e magari anche Liberi e Uguali” : “La Proposta di Renzi è una Proposta di buon senso. Si tratta di mettere al centro l’interesse dell’Italia e di fare poche cose essenziali in modo da traghettare il Paese a un voto che non sia drammatico. Non mi pare un ostacolo il fatto di dover mettere assieme forze politiche che si sono sfidate in questo governo tremendo. Del resto, Lega e M5s sono stati avversari prima del 4 marzo 2018 e hanno continuato a essere avversari ...