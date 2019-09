Formula 1 | la rivelazione di Pierre Gasly | “vi dico cosa ho chiesto a Leclerc prima della

Fonte : sportfair

(Di domenica 1 settembre 2019) Il pilota francese ha rivelato la richiesta presentata adel Gp del Belgio per ricordare al meglio lo sfortunato Hubert Il week-end di Spa sarà ricordato per la tragedia che ha colpito la2, costretta a piangere la morte di Anthoine Hubert, avvenuta all’Eau Rouge dopo un tremendo incidente con Correa. Il pilota francese era molto amico die Charles, protagonisti oggi nella gara di1 vinta e dedicata dal monegasco allo sfortunato collega. Sulla morte di quest’ultimo si è soffermato in serata il driverToro Rosso, facendo una sorprendente ammissione: “gara ho detto a Charlesdi vincere questa gara per Anthoine. Abbiamo iniziato a correre nello stesso anno Charles, Anthoine e io. Abbiamo corso insieme per così tanti anni e ci conoscevamo tutti. Tra Jules Bianchi un paio di anni fa e ora ...