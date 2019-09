Calciomercato | le notizie di oggi – Juve e Atalanta cercano esperienza in difesa | vicino

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2019) LANTUS CERCA IL SOSTITUTO DI CHIELLINI – Jerome Boateng èa lasciare il Bayern Monaco dopo otto anni, destinazionentus. Secondo quanto riferisce la Bild, l’esperto difensore centrale tedesco è il rinforzo individuato dai bianconeri per sopperire alla lunga assenza per infortunio di Giorgio Chiellini. Boateng è ormai fuori dai piani tecnici del tecnico del Bayern Niko Kovac, è infatti rimasto ancora una volta in panchina con il Magonza.Boateng non si è allenato con il gruppo, ma ha seguito un programma individuale e non ha preso parte ad un appuntamento con gli sponsor. Un ulteriore segnale su una imminente partenza. Lantus si assicurerebbe un elemento di sicura affidabilità con oltre 170 presenze con la maglia dei bavaresi e oltre 70 gettoni in Nazionale. Occhio però anche al nome di Benatia. Si tratterebbe di un ritorno per il difensore ...

