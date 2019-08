RAPIMENTO SILVIA ROMANO Quirico | è ancora viva e occorre agire di conseguenza

Silvia Romano forse portata in Somalia dopo il RAPIMENTO : Silvia Romano, la 24enne italiana rapita 9 mesi fa in Kenya, potrebbe essere stata trasferita in Somalia, come confermerebbero alcuni contatti telefonici dei rapitori. Non ci sono comunque certezze su che fine abbia fatto la ragazza, sequestrata il 20 novembre 2017 a Chakama, villaggio vicino a Malindi, dove si trovava per seguire un progetto in un centro di formazione della ong Africa Miele Onlus. Ad aumentare la difficoltà la difficile ...