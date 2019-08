LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 31 agosto | Mertens e Townsend agli ottavi

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Tengono il servizio Ahn (2-1 su Ostapenko) e Vekic (1-0 su Putintseva). Sull’Ashe time out medico chiesto da Wozniacki per un problema alla caviglia destra 18.58 Di prossimo inizio anche il match del Louis Armstrong Stadium tra la tedesca Julia Goerges e l’olandese Kiki Bertens 18.57 Ostapenko tiene anche lei la battuta contro Ahn: 1-1 18.56 SET ANDREESCU: gran prima al corpo della canadese, che guadagna il 6-4 18.55 Due set point Andreescu 18.53 Oltre cinque minuti di primo game servono ad Ahn per tenere la battuta contro Ostapenko 18.51 Tiene la battuta Wozniacki, ma Andreescu servirà per il set al cambio di campo sul 5-4. 18.49 Alla fine Andreescu ce la fa, con il dritto, a salire sul 5-3. Intanto, tra poco in campo anche la kazaka Yulia Putintseva e la croata Donna Vekic sul Court 17, lo stesso di Berrettini (che ...

LegaSalvini : ??Primi effetti del “boicottaggio” della linea dura del Capitano sui porti chiusi. ??LIVE > trasferimento 70 immigr… - zazoomblog : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: risultati 31 agosto Mertens agli ottavi Townsend avanti in campo Wozniacki-Andreescu.… - Ubitennis : US Open 2019 LIVE: la sesta giornata -