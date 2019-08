Incubo Stramaccioni | l’avventura in Iran è sempre più caotica | l’allenatore fermato

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) La poliziaiana ha contestato all’allenatore italiano un visto turistico scaduto, impedendogli di far rientro in Italia Le brutte notizie per Andreainnon finiscono mai, l’allenatore italiano infatti continua a dover far fronte a situazioni incresciose da quando, la scorsa estate, è diventato manager dell’Esteghlal. LaPresse/Enrico Locci La società di Teheran sembra non seguire più il proprio tecnico, prova ne è la sfuriata di quest’ultimo nel corso di una conferenza stampa di pochi giorni fa, che ha fatto rapidamente il giro del web. L’ultima disavventural’ha vissuta nelle ultime ore, visto che la poliziaiana lo ha bloccato in aeroporto per un visto turistico scaduto, scatenando la sorpresa dell’Inter che è a Teheran da tre mesi per lavoro. Immediato il contatto con l’ambasciata italiana per ...

