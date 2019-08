Il cuore di Lady Diana diviso tra Hasnat Khan e Dodi Al-Fayed

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Francesca Rossi Le storie d’amore dihanno riempito le pagine dei rotocalchi, ma quelle con il medicoe il miliardarioal-sono rimaste impresse nella memoria dell'opinione pubblicavoleva essere la regina dei cuori della gente. Non le importava indossare la corona di sovrana consorte, né di essere definita una sorta di “royal sex symbol”. Le pagine dei tabloid si riempivano periodicamente dei racconti e delle rivelazioni sulle sue vere o presunte storie d’amore. In più il rapporto tra la principessa e la stampa è sempre stato conflittuale e controverso. Da una partesi serviva dei paparazzi per continuare la sua personale crociata di ribellione nei confronti della royal family e costruirsi un’immagine che la aiutasse a definirsi agli occhi del mondo e di se stessa. Dall’altra, però, sognava un’esistenza lontana dai ...

