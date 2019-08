Higuain | il commento diventa virale | “Minchia | è stata una montagna russa”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Al termine della partita tra Juventus e Napoli, Gonzaloha commentato a caldo la prestazione dei bianconeri. L’argentino ha usato anche un’espressione colorita per ai microfoni di Sky. “C’è ancora tanto da lavorare, ma questa è una vittoria importantissima. Siamo ancora alla seconda di campionato e ci sono cose da migliorare come la concentrazione, ma abbiamo dato tutto e alla fine è arrivata la ricompensa. Sono venuto con la motivazione di restare qui. Credo che lo sto dimostrando, sono attaccato a questa maglia, a questa squadra, a questa società, a questi tifosi. Sono arrivato con l’idea fissa di restare”. L’espressione “incriminata” è arrivata all’inizio dell’intervista. Una sintesi perfetta. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su Instagram Spiegare questi 90 minuti? ...

