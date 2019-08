Governo | Grillo al Pd | “Occasione unica” E ai suoi | “Basta parlare di posti e punti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) “E’ il vostro momento, un’occasione così non si ripresenta più. Veramente non ci accorgiamo del momento storico, del momento straordinario che è questo? C’è da riprogettare il mondo”. Così, mentre a Roma è in corso la trattativa per la formazione del nuovo esecutivo, Beppesi rivolge al Pd ma anche aie gli chiede di trovare un’intese. Lo fa a modo suo, con un video che appare quasi come uno sfogo dopo giorni di passi avanti e retromarce. “Questa pena che vedo, questa mancanza di ironia, dovete sedervi a un tavolo e essere euforici perché appartenete a questo momento straordinario di cambiamento. Abbiamo da progettare il mondo, invece ci abbruttiamo, e le scalette e il posto lo do a chi e i dieci, i venti, basta” L'articoloal Pd: “Occasione unica”. E ai: “Bastadi, ...

Tommasocerno : Bene il voto su #Rousseau. Ogni partito ha le sue regole. E i #democratici non hanno certo paura del giudizio dei… - borghi_claudio : Ma Grillo chiede ministri tecnici per far capire meglio che si tratta di un governo Monti 2.0? - NicolaPorro : L’interminabile comizio di Conte al Quirinale con il libro dei sogni de sinistra. Il governo giallorosso vuole trov… -