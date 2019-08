Nuovo governo | Di Maio frena sul Conte bis | ' Avanti con i nostri 20 punti o voto'

Nuovo governo - decisivo il voto su Rousseau : "Decidono gli iscritti al Movimento". I 5 stelle hanno fatto sapere che l'accordo programmatico con il Pd per il Nuovo...

Nuovo governo - Boldrini : 'Questione emigrazione è emergenza - da Salvini appelli sguaiati' : L'Italia osserva con attenzione le evoluzioni delle vicende politiche. Tutto sembra far credere che presto il Paese avrà un governo formato da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage Laura Boldrini ha analizzato la situazione ed ha evidenziato come la possibile costituzione di una maggioranza giallorossa atta a sostenere un esecutivo possa costituire un atto di responsabilità verso la ...

Crisi aziendali - le imprese che il Nuovo governo dovrà salvare : Da un’analisi condotta dal Sole 24 Ore su oltre 150 casi trattati dal 2016 ad oggi emerge che poco più di un terzo delle vertenze si è chiuso in modo positivo

Nuovo governo Conte - Paragone canta : "Domani ti abituerai A risponder sempre di sì..." (VIDEO) : Gianluigi Paragone, senatore eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, protesta in maniera singolare contro l’accordo per la formazione del Nuovo governo Conte. L’anima “leghista” dei pentastellati è stato sin da subito molto critico nei confronti dell’accordo con il Partito Democratico, riservandosi di decidere in maniera autonoma se votare o meno la fiducia al Conte bis. Oggi, per ribadire la propria posizione, Paragone ha realizzato una ...

Reddito di cittadinanza sarà modificato dal Nuovo governo : ecco cosa cambierà : Non solo quota 100. Il Partito democratico, in vista dell'accordo di governo con i pentastellati e della prossima legge di Bilancio, oltre a puntare a un depotenziamento della misura bandiera...

Migranti - che cosa cambia con il Nuovo governo Conte bis : Il M5s aveva sostenuto la "guerra alle Ong" di Salvini. Conte ha parlato di novità, ma non si intravedono veri segnali di...

Conte bis - su Rousseau verranno votati i punti del programma del Nuovo governo Pd 5Stelle : Le consultazioni sulla piattaforma Rousseau potrebbero avvenire già lunedì mattina. Gli iscritti saranno consultati sui punti del programma del nuovo governo, non sui nomi della squadra dei ministri. "Il quesito su Rousseau verrà formulato in queste ore, e sarà neutro", ha detto il senatore Nicola Morra.Continua a leggere

Argentina - verso Nuovo default : il governo Macri chiede di ristrutturare 101 miliardi di dollari di debito. Compreso quello con l’Fmi : Il nuovo ministro delle Finanze Hernan Lacunza ha fatto sapere che l’Argentina intende avviare una ristrutturazione del debito interno ed esterno a breve, medio e lungo periodo, per un totale di 101 miliardi di dollari, “senza tagli di capitale e interessi”. La decisione riguarda anche i 57,4 miliardi dollari prestati al Paese lo scorso anno dal Fondo monetario internazionale, con cui ora verrà avviato d’accordo con ...

Nuovo governo - si tratta sui temi : grandi assenti reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il Pd per ora non ha chiesto né la cancellazione di Quota 100 né la revisione del sussidio targato 5S. Tra i punti...

Nuovo governo Conte - Salvini : 'Ue voleva farmi fuori - a ottobre manifestazione nazionale' : Giuseppe Conte è l'uomo designato a formare il Governo che sarà sostenuto da una maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Un sodalizio che, per molti, rappresenta un sistema che aggira la possibilità delle elezioni, che probabilmente avrebbero decretato il successo alla Lega, e permette alle due forze di tutelare il posto dei rispettivi parlamentari in Parlamento. Una visione particolarmente critica che trova, ad ...

Reddito di cittadinanza : possibili ritocchi sulle sanzioni in vista con il Nuovo Governo : Il Reddito di cittadinanza tanto voluto dal Movimento 5 Stelle non dovrebbe essere toccato. È quanto emerso dalle ultime riunioni fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che avrebbero trovato un'intesa sulla formazione del nuovo esecutivo. Intanto, si dovrà pensare anche alla nuova Legge di Stabilità 2020 sulla quale il nuovo Governo dovrà iniziare a lavorare al più presto. Sono numerosi gli interventi che dovranno essere discussi in ...

Quota 100 - dl sicurezza - flat-tax e Rdc probabili nell'agenda del Nuovo Governo : Ancora dubbi sulla famigerata Quota 100 fortemente voluta dalla Lega visto che, in caso di formazione di un Governo giallo-rosso, la misura potrebbe essere modificata. L'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età anagrafica con 38 anni di contribuzione, infatti, è stata introdotta in via sperimentale fino al 2021 e a preoccupare migliaia di italiani è la possibilità che un eventuale Governo giallo-rosso potrebbe mettere le mani sulla riforma ...

Il Nuovo governo deve occuparsi di eutanasia? Non è necessario - non ci rivolgiamo a lui : L’aumento dell’Iva è un problema certo. Poi ci sono i mercati internazionali, e l’Europa. Va bene. Poi però ci sarebbero le libertà. Il terreno sul quale, almeno sulla carta, sarebbe stato più facile enfatizzare possibili convergenze M5S-Pd non è stato praticamente menzionato nei conciliaboli di questi giorni. Eppure anche su questo piano una scadenza c’è: il 24 settembre è il termine dato dalla Corte costituzionale al ...

Il falco tedesco della Commissione Ue : "Bene il Nuovo governo Conte - ricompenseremo l'Italia" : Il nuovo incarico conferito a Conte è “uno sviluppo positivo”. Ora ci si aspetta dall’Italia “un Governo pro-europeo che non lavori contro l’Europa”. Lo ha detto il commissario Ue uscente al bilancio Gunther Oettinger in un’intervista radiofonica all’emittente Swr. Bruxelles ”è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del Governo italiano quando entrerà in ...