F 1 | GP del Belgio - Libere 1 | Ferrari davanti a tutti

VIDEO Lance Stroll perde il telaio della Racing Point mentre corre la FP1 del GP del Belgio : Incredibile quanto è successo a Lance Stroll durante le prove ibere 1 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato di Spa. Il pilota della Racing Point ha infatti perso parte del telaio: un pezzo consistente della zona sinistra della vettura si è infatti staccato a piena velocità. Il canadese è prontamente rientrato ai box e i meccanici si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Ferrari con tante novità nel GP del Belgio - ala anteriore e posteriore a bassissimo carico : La Ferrari si è presentata con diverse novità al GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Le Rosse vanno a caccia della prima vittoria stagionale e il tracciato delle Ardenne sembra essere particolarmente congeniale alle Rosse che possono sfruttare al meglio tutta la loro velocità. Ala anteriore e ala posteriore sono a bassissimo carico, ci sono state delle modifiche sull’upper-flat rispetto ...

Formula 1 - pioggia di penalità in vista del Gp del Belgio : brutte notizie per Ricciardo e Hulkenberg : I due piloti della Renault pagheranno cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio per l’introduzione del motore Spec C Aumentano le penalità sulla griglia di partenza del Gp del Belgio, i piloti della Renault infatti retrocederanno di cinque posizioni per l’introduzione del motore Spec C. Photo4 / LaPresse Si tratta della terza evoluzione di power unit per Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, giunti ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “Stiamo lavorando duro per massimizzare la prestazione della Ferrari” : Il Circus della F1 fa rotta verso il Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, sede tradizionale della massima categoria dell’automobilismo mondiale e tappa attesa dalla Ferrari per cercare di porre termine al digiuno da vittorie di quest’annata. La Rossa viene da una parte di stagione assai deludente. Nei dodici round che si sono tenuti le soddisfazioni sono state poche e le amarezze molte. Un pot-pourri di negatività: macchina non ...

GP Belgio 2019 : gli orari del weekend in TV : Torna la F1 con il GP del Belgio, in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Nel weekend in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Si comincia oggi, giovedì 28 agosto, alle 15.00, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa. Dopo le prove libere di venerdì 29 (prime libere ore 11.00, […] L'articolo GP Belgio 2019: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Formula 1 - mistero Raikkonen a Spa : il pilota finlandese potrebbe saltare il Gran Premio del Belgio : L’Alfa Romeo Racing ha richiesto la presenza di Ericsson in Belgio perché non è certo che Raikkonen possa affrontare il week-end di Spa Il week-end che conduce al Gran Premio del Belgio comincia subito con un mistero che riguarda Kimi Raikkonen, il quale potrebbe non prendere parte alle qualifiche e alla gara in programma sabato e domenica. photo4/Lapresse L’Alfa Romeo Racing ha convocato d’urgenza Marcus Ericsson, terzo ...

Formula 1 - non comincia benissimo l’avventura di Albon in Red Bull : penalizzazione in vista per il Gp del Belgio : Il pilota anglo-thailandese, appena promosso in Red Bull dalla Toro Rosso, verrà penalizzato in Belgio per l’introduzione del quarto motore della stagione Non comincia davvero con il piede giusto l’avventura di Alexander Albon in Red Bull, il pilota anglo-thailandese infatti sarà penalizzato nel suo primo Gran Premio con il team di Milton Keynes. photo4/Lapresse In occasione della gara in Belgio infatti verrà montata sulla ...

F1 - GP Belgio 2019 : come vederlo in tv gratis e in chiaro su TV8. Gli appuntamenti del fine settimana : La pausa estiva duranta tutto il mese di Agosto è giunta alla fine e la F1 è pronta a tornare all’azione dopo aver ricaricato le batterie; nel fine settimana si correrà il GP del Belgio 2019 sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps, il più antico e famoso autodromo del Belgio che si divide in una parte permanente e una parte invece “cittadina”. Riparte da qui il 2019 della Ferrari, ancora a secco di vittorie ma decisamente ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Belgio 2019 : Signore e signori, le vacanze sono finite: torna la Formula Uno! Tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio del Belgio 2019 sul circuito di Spa-Francorchamps che darà il via alla seconda fase della stagione. Il 13esimo appuntamento del Mondiale 2019 regalerà spunti interessanti in una annata che, invece, sembra già avere emesso i suoi verdetti. Per la Ferrari sarà una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire? 1 La Ferrari tornerà ...

F1 - GP Belgio 2019 : Charles Leclerc sogna di spezzare il tabù della prima vittoria in carriera : Dopo appena 33 Gran Premi in carriera, e 12 da quando è sbarcato in Ferrari, Charles Leclerc è in piena caccia della prima vittoria in Formula Uno. Anzi, il monegasco la sente ormai vicinissima, sua, avendone ampiamente sfiorate due tra Bahrein e Austria. Il giovane talento classe 1997 sa perfettamente che solamente il caso e la sfortuna gli hanno negato, fino ad adesso, il primo trionfo della sua avventura nella massima categoria del ...

F1 - GP Belgio 2019 : novità a Spa - accorciata la zona DRS sul rettilineo del Kemmel : Nel weekend tornerà il Mondiale F1 con il tradizionale GP del Belgio che si correrà sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps. C’è una novità importante alla vigilia dell’evento, sono sempre previste due zone DRS ma, come ha confermato il direttore di gara Michael Masi, ci saranno dei cambiamenti rispetto alla passata stagione. La prima zona DRS, cioè quella lungo il rettilineo del Kemmel, è stata accorciata di venti metri: dopo ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “La parte posteriore della vettura si è stabilizzata” : Alla vigilia del GP del Belgio di Formula 1, a Marca ha rilasciato un’intervista Sebastian Vettel, nella quale ha parlato a lungo del finale di stagione, dopo la pausa per le vacanze estive. Anche Mattia Binotto, team principal della Ferrari ha affidato una battuta al portale spagnolo sulla ripresa del Mondiale. Così il pilota della Ferrari: “Sono convinto che quest’anno saremo ancora in grado di raggiungere il gradino più alto ...

Video/ Italia Belgio - 3-0 - highlights del match. Egonu stellare! - Europei Volley - : Video Italia Belgio, risultato finale 3-0,: gli highlights della partita di Volley femminile, valida per il girone B agli Europei 2019.

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Belgio 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu segna 28 punti - Sylla sublime MVP - Sorokaite certezza : L’Italia ha sconfitto il Belgio con uno schiacciante 3-0 agli Europei 2019 di Volley femminile e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella rassegna continentale, utile per confermarsi in testa alla classifica del gruppo B. Le azzurre non hanno tremato contro le Yellow Tigers e hanno dominato, reagendo molto bene ai rari momenti di difficoltà e meritando il successo con il massimo scarto contro un avversario molto ostico che poteva ...