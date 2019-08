Open Arms | giudice dispone dissequestro della nave Salvini | “Indagine contro di me | non

Open Arms - Matteo Salvini : "In arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona" : "Porti chiusi a scafisti e Ong, in arrivo un'altra indagine contro di me per sequestro di persona per il caso Open arms", annuncia Matteo Salvini con un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Nessun problema, nessun dubbio, nessuna paura. Difendere i confini e la sicurezza dell’Italia per me è st

Open Arms - gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare : “Migranti trattenuti contro volontà - ma l’ong non è responsabile” : sequestro convalidato, ma senza trattenere la nave. Così ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, in merito alla vicenda Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Secondo il giudice, infatti, “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazioni”, ma “non sussistono esigenze probatorie anche in ...

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ (2) : (AdnKronos) – “In quel momento – dice il gip nel provvedimento di cui è in possesso l’Adnkronos – sussisteva l’iurgenza di provvedere, giustificativa della indifferibile adozione del sequestro da parte del pubblico ministero, avuto riguardo alle condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo emerse in esito all’ispezione del 20 agosto e compiutamente descritte dai consulenti tecnici nelle ...

Open Arms - restituita la nave alla Ong. "Fumus del reato di sequestro di persona" : Per il magistrato non c'è stata invece "nessuna responsabilità dell'organizzazione e dell'equipaggio". E parla pure di "analogie" con la vicenda Diciotti per cui fu indagato Salvini"Migranti trattenuti indebitamente"

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – Gli oltre cento naufraghi che si trovavano sulla nave spagnola Open Arms sono stati costretti a una “illecita e consapevole privazione della libertà personale”, “costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà”. E’ quanto scrive il gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto nel provvedimento con il quale ha ...

Migranti : gip - ‘su Open Arms naufraghi privati della libertà contro la loro volontà’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – Gli oltre cento naufraghi che si trovavano sulla nave spagnola Open Arms sono stati costretti a una “illecita e consapevole privazione della libertà personale”, “costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà”. E’ quanto scrive il gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto nel provvedimento con il quale ha ...

Migranti : Gip convalida sequestro Open Arms ma dissequestro la nave : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato il sequestro della nave Open Arms disposto lo scorso 20 agosto dal Procuratore Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella ma nel contempo ha disposto il dissequestro della nave spagnola e la restituzione della stessa. La nave era stata sequestrata dalla Procura, dopo una ispezione a bordo. I magistrati ipotizzano il reato ...

Migranti : quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – quindici Migranti dell’Open Arms sono stati trasferiti poco fa dall’Hotspot di Pozzallo e imbarcati sulla nave militare spagnola Audaz. A confermarlo all’Adnkronos è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.L'articolo Migranti: quindici naufraghi Open Arms imbarcati sulla nave spagnola Audaz sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tra gli sbarcati di Open Arms : "Vite a rischio? Stavano bene" : Fausto Biloslavo La giornata dei migranti: ping pong, calcetto e preghiere. "Quando l'Ong ci ha soccorso non stavamo affondando" Ping pong, calcio balilla e quando il caldo si attenua anche una partitella di calcio. Nell'hotspot siciliano di Pozzallo dove nella notte fra venerdì e sabato sono arrivati i 72 migranti sbarcati dalla nave della Ong spagnola Open Arms non c'è nessuno emaciato, sull'orlo del suicidio, malato come sembrava ...

