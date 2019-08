Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il resveratrolo è uno dei più noti componenti delgià noto per le sue proprietà antiossidanti che ne avevano fatto ipotizzare un ruolo anti-age poi ridimensionato.Ora le sue proprietà sarebbero allo studio in un ambito completamente diverso. Il composto è infatti allo studio per verificare le sue proprietà ed efficacia su. Per esempio per quei soggetti che non rispondono ai trattamenti farmacologici tradizionali.Il resveratrolo si trova sia nella buccia sia negli acini dell’uva rossa e ha mostrato alcune azioni interessanti sul cervello delle cavie. Di recente una ricerca cinese apparsa su Neuropharmacology si è concentrata sul ruolo della fosfodiesterasi 4 e del cAMP (sigla di adenosina monofosfato ciclica) che funziona come regolatore delle comunicazioni tra cellule ed è considerato ...

flamulamaria : Il vino rosso può davvero far bene ad ansia e depressione? - VirnaBalanzin : RT @HuffPostItalia: Il vino rosso può davvero far bene ad ansia e depressione? - Fernandoroma63 : RT @HuffPostItalia: Il vino rosso può davvero far bene ad ansia e depressione? -