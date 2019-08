Maltempo Sardegna | in poche ore la pioggia di un mese | fulmine su un aereo a Cagliari

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Venticinque millimetri diin media nel corso della mattinata nel sud, più della metà di quanta ne cade in. Il dato arriva dalla Protezione civile regionale, che sta monitorando l’evoluzione delnella parte meridionale dell’Isola. Guardando le statistiche dell’Arpas relative al 2011, in un anno sulla costa sud-orientale dellacadono mediamente 400 millimetri di, si arriva a 600 nelle zone pianeggianti, a 900 nelle aree collinari e a più di 1000 in Barbagia e in Ogliastra. In un, a seconda delle zone, si toccano circa 40 millimetri di. Questa mattina, secondo i dati forniti dal sitoClima onlus, asi sono raggiunti cumulati di 31,40 millimetri. Il record, pero’, spetta all’Ogliastra: a Genna Silana inore si è arrivati a 59 millimetri, a ruota Villanova Strisaili, sempre in ...

