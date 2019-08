Elisa e Massimo | spariti dopo il pranzo al ristorante

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Francesca Bernasconi La ragazza, 28 anni, è stata vista per l'ultima volta acon l'uomo., 47 anni, invece, è stato riconosciuto più volte nel corso della giornata, poi è sparito nel nulla. Tra loro un rapporto di amicizia. È stata vista per l'ultima volta la scorsa domenica a. Poi disi sono perse le tracce. È scomparsaessere andata acon un uomo di Carpaneto Piacentino, anche lui irreperibile da domenica scorsa. "Ha pranzato con, come sempre. Venivano una domenica sì e una no ma da due mesi non si vedevano", ha riferito la proprietaria delLupo di Carpaneto al Corriere della Sera.quelPomarelli, 28 anni, è sparita: non ha più fatto ritorno nella casa in cui viveva con i suoi genitori.Sebastiani, l'uomo con cui era uscita, invece, è stato visto altre volte, nel corso della giornata. ...

Corriere : Elisa e Massimo, scomparsi dopo il pranzo al ristorante - discoradioIT : Elisa e Massimo, scomparsi dopo il pranzo al ristorante - Italia_Notizie : Elisa e Massimo, scomparsi dopo il pranzo al ristorante -