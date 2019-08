Conte accetta il nuovo incarico con riserva

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 9.30 di domani, al Palazzo del Quirinale, il professor Giuseppe.AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ora che le consultazioni si sono concluse, ha deciso di prendersi un momento di tempo per fare il punto della situazione prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione. Non è stata fornita alcuna tempistica.AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Consultazione lampo per il Movimento 5 Stelle. Neanche dieci minuti dopo l'arrivo al Colle, il leader Luigi Di Maio e la delegazione che l'ha accompagnato erano già fuori per la dichiarazione di rito, che ha confermato l'intenzione di provare a formare un esecutivo insieme al Partito Democratico.Di Maio ha fatto il nome di Giuseppecome Presidente del Consiglio delesecutivo e ha voluto rispondere a chi, ...

