Briatore cerca economo per Cipriani Montecarlo | ma è polemica su stipendio

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli L'imprenditore Flavioha pubblicato un annuncio sulla propria bacheca Facebook con il qualeunper il ristorantedi. La paga: 2000 euro al mese (netti) ha scatenato la, now is hiring", si potrebbe leggere sul cartello di qualche società americana pronta ad assumere. La nota catena di ristoranti e club di lusso, infatti, stando un: "Serio da affiancare allo Chef ed al management per ricevere la merce, registrare fatture, immettere ordini e tenere aggiornato il sistema di controllo del magazzino". Così è scritto nell'incipit dell'annuncio pubblicato dall'imprenditore Flaviosulla propria pagina Facebook. Per quanto lavorare da, a, possa rappresentare un ottimo biglietto da visita, l'annuncio ha subito scatenato un'animata discussione. Sotto accusa c'è lo ...