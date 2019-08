Asta giudiziaria 2019 | regole | norme da rispettare e come funziona

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 28 agosto 2019)daL’, oggigiorno, è un modo assai conveniente per acquistare un immobile, dato che i prezzi previsti in essa sono molto inferiori rispetto a quelli di mercato. Occorre però prestare attenzione ad alcuni aspetti essenziali, in modo da poter fare una valutazione ponderata circa l’immobile che si vorrebbe acquistare. Vediamo quindi cos’è utile sapere in proposito. Se ti interessa saperne di più su quali sono i beni non pignorabili, secondo il Codice Civile, clicca qui.: di che si tratta? chi può partecipare? Preliminarmente, chiariamo che cos’è – in generale – un’. Essa consiste in una particolare attività processuale presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali, diretta dal ...

stincheddufra : Scusate, per l'asta giudiziaria del Governo italiano, sapete quale sia il rilancio minimo? #crisidigoverno - SassiLive : CASE ALL’ASTA, DON BASILIO GAVAZZENI (FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS. CAVALLA) E ANGELO FESTA (FAMIGLIA E SUSSIDI… - HankHC91 : RT @Exibart: Villa Paolina, una dimora storica risalente al ‘500 e affacciata sulle colline di Compignano, una frazione di Lucca, sarà vend… -