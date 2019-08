Rush Wars è il nuovo titolo dei creatori di Clash of Clans

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) Supercell è la famosa azienda responsabile dei famosissimiofRoyale e Brawl Stars, oggi ha annunciato untitoli chiamato, che a quanto pare non dovrebbe discostarsi troppo dai suoi predecessori. Il gioco punta a raggiungere gli stessi risultati degli altri titoli ed è già disponibile in beta in Australia, Canada, e Nuova Zelanda.Naturalmente il gioco è disponibile gratuitamente tramite App Store e Google Play e come molti di voi avranno già immaginato, saranno presenti le microtransazioni.viene descritto come uno strategico in cui i giocatori devono costruire la squadra d'attacco perfetta al fine di conquistare le miniere d'oro nemiche. Sarà inoltre possibile unirsi ad altri giocatori per collaborare.Secondo gli sviluppatori,può essere considerato come uncasual, tuttavia propone anche una sfida profonda che farà la ...

