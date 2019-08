Miley Cyrus e Kaitlynn Carter | prima uscita mano nella mano

L’esibizione di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 - insolitamente minimalista nell’inedito Slide Away (video) : Annunciata a sorpresa poche ore prima della diretta, la performance di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 ha rappresentato uno dei momenti più intensi della cerimonia di premiazione del 26 luglio. Pur essendo stata snobbata nelle nomination di questa trentaseiesima edizione (come pure la Regina del Pop Madonna) e avendo dichiarato che non vi avrebbe partecipato, Miley Cyrus ha cambiato idea e si è esibita sul palco del Prudential Center nel New ...

Miley Cyrus : ‘Liam Hemsworth? Mai tradito - il matrimonio non è finito per quello’ : “Quando io e Liam ci siamo riconciliati, io ne ero davvero convinta e volevo impegnarmici. Non ci sono segreti da scoprire qui. (…) Sono cresciuta davanti a voi ma la frase principale è che IO SONO CRESCIUTA. Posso ammettere di aver fatto un sacco di cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio è finito per via di un tradimento (…) Potete dire che sono una che twerka, una che fuma erba, una bovara sboccata ma non sono ...

Matrimonio finito per Miley Cyrus e Liam Hemsworth : lei nega di aver tradito il marito : Il Matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, celebrato circa otto mesi fa, dopo un burrascoso periodo di contrasti e pause di riflessione è definitivamente naufragato. A presentare la richiesta ufficiale per il divorzio al Tribunale di Los Angeles è stato l'attore, diventato famoso per aver interpretato Gale Hawthorne nella saga di Hunger Games, spiegando che ormai tra loro vi erano "differenze inconciliabili", come ha riportato il ...

Miley Cyrus replica alle accuse : Il mio matrimonio non è finito a causa dei tradimenti : La cantante ribelle Miley Cyrus, dopo la valanga di accuse e critiche contro di lei, reputata colpevole di aver tradito il suo compagno Liam Hemsworth, pubblica, in sua difesa, undici tweet per spiegare nei dettagli la sua versione veritiera. Per la ribelle cantante statunitrense Miley Cyrus, quello che sta attraversando, è un periodo alquanto complicato. Ormai la crisi della storia d'amore tra lei e L'ex compagno Liam Hemsworth è ...

Miley Cyrus sulla separazione : 'Il mio matrimonio non è finito per i tradimenti' : La notizia sul divorzio tra la cantante Miley Cyrus e suo marito Liam Hemsworth è, ormai, ufficiale da diverse settimane. L'attore ha assunto l'avvocato Laura Wasser, la divorzista più in voga di Hollywood, per chiudere quanto prima la questione matrimoniale con la sua ex mogile. Se da un lato lui non si sbilancia in merito alla separazione, non si può dire lo stesso per la cantante. Quest'ultima, infatti, alcune ore fa si è lasciata andare a un ...

La lettera aperta di Miley Cyrus sul divorzio da Liam Hemsworth - le droghe e la carriera : un lungo atto di onestà : La lettera aperta di Miley Cyrus al suo pubblico dopo l'annuncio del divorzio da Liam Hemsworth è un lungo atto di sincerità che fa onore alla popstar. Dopo soli sette mesi di matrimonio e un decennio d'amore a fasi alterne, l'attore ha chiesto il divorzio questa settimana, sostenendo che "differenze inconciliabili" con la storica compagna rendono impossibile proseguire la vita insieme. E immediatamente la Cyrus è diventata facile oggetto ...