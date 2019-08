Migranti,Viminale nega accesso nave Ong

Nuovo stop per l'ingresso in acque italiani di unacon. Il ministro dell'Interno, Salvini, ha firmato il divieto d'ingresso, transito e sosta per laEleonore della Ong Lifeline, battente bandiera tedesca, con a bordo 101soccorsi al largo della Libia su un gommone che stava affondando. Il provvedimento è stato trasmesso ai ministri della Difesa, Trenta, e delle Infrastrutture, Toninelli.(Di martedì 27 agosto 2019)