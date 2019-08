?Governo | tra M5S e Pd salta il vertice delle 11 Di Maio | «Senza sì a Conte è inutile

Governo Pd M5s - Zingaretti tratta con Di Maio ma non ritira la querela contro di lui : Sullo sfondo delle trattative per la formazione del nuovo Governo ci sono ancora le macerie di anni di polemiche e attacchi fra il Partito Democratico e Il Movimento 5 Stelle. E resta anche la querela per diffamazione nei confronti di Luigi Di Maio fatta in relazione alle sue dichiarazioni sull'inchiesta di Bibbiano.Continua a leggere

Crisi di Governo - trattativa in salita | M5s : "Nessun incontro con Pd senza un sì a Conte" : Subito dopo il confronto è già scontro: per i Dem "strada in salita" sui temi della Manovra. I Cinque Stelle però chiariscono: "Hanno parlato solo di ministeri, non di programmi". Nuovo incontro alle 11

Governo - Meloni : “M5s volevano aprire i palazzi come una scatoletta di tonno? Sono diventati il tonno che tratta col Pd” : L’accordo tra Pd e M5S per i pentastellati “è la fine di qualunque credibilità di un movimento che doveva rappresentare il cambiamento e e si dimostra essere la peggiore partitocrazia, perché lo stomaco che stanno dimostrando loro, in pochi lo hanno dimostrato in questi decenni di politica repubblicana”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un video postato su Facebook. La leader di Fdi inizia il video con l’immagine della scatoletta di ...

Verso il Governo M5s-Pd : centrodestra sull'orlo di una crisi di nervi : La Lega che si ritrova impotente nonostante il 30 per cento nei sondaggi, Fratelli d'Italia che vuole la mobilitazione di...

