Evasometro 2019 | come funziona sul conto corrente e quali controlli?

(Di martedì 27 agosto 2019)sul, ecco il nuovo strumento di cui si serve l’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale. Stavolta però ifiscali non riguarderanno le aziende e i liberi professionisti, ma saranno incentrati suldelle persone fisiche. Il monitoraggio riguarderà in particolare i movimenti bancari, tra saldi mensili e annuali, confrontati con le dichiarazioni dei redditi. Sostanzialmente l’servirà a individuare il differenziale tra entrate e uscite, confrontato con la dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento. E sarà utile per identificare quei casi sospetti che, pur dichiarando poco, spendono tanto. Avviato in sordina già a partire dal mese di agosto, l’sarà capace di segnalare i presunti evasori denotando basse percentuali di errore. ...

