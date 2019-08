Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) Foto di Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images Dopo la solidarietà, è giunto il tempo degli aiuti materiali. Al termine della tre giorni di Biarritz, in Francia, idel G7 hanno annunciato l’istituzione di un fondo comune, per aiutare i paesi colpiti dagli incendi che soprattutto in questa parte dell’anno devastano la foresta amazzonica. L’ammontare della cifra complessivamente stanziata da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti si aggira attorno ai 20 milioni di euro (circa 22 milioni di dollari americani) e i soldi dovranno essere utilizzati per spegnere gli incendi e gestire al meglio la fase acuta della deforestazione in corso. L’iniziativa, però, non sembra aver fatto troppo piacere al presidente del Brasile Jair Bolsonaro. L’impegno dei capi di stato mondiali L’annuncio è arrivato direttamente ...

MilanoCitExpo : Cos’hanno deciso i leader del G7 sull’Amazzonia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - antocalderone : Cos’hanno deciso i leader del G7 sull’Amazzonia - ManfrediniCori1 : @teresa79288000 @Anna24992094 Chiaro Merkel Macron etc hanno deciso cosi perche l'Italia deve ascoltare il Papa..Co… -