Sulla Iss può essere avvenuto il primo reato informatico dallo spazio

Francesco Totti gioca a pallavolo Sulla spiaggia - Ilary Blasy riprende tutto e lancia una “stranissima” challenge : Francesco Totti è un idolo di moltissimi giovani e un grane appassionato di sport. Non è raro vederlo giocare a calcio a volley in spiaggia a Sabaudia. E’ successo anche mercoledì: a testimoniarlo una serie di stories pubblicata da sua moglie Ilary Blasi. La Capitana ha ripreso Totti impegnato a giocare – senza grandissimo agonismo – con i suoi amici. Fin qui tutto normale, fino a quando Ilary non ha deciso di lanciare una ...

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del governo - Salvini irresponsabile - chiarisca Sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Meteorite Sulla Sardegna - un'esplosione potentissima. La Nasa : mai vista una roba così - valori preoccupanti : Il Meteorite che è caduto in Sardegna nella notte del 16 agosto era così grande da rilasciare nell'atmosfera un'energia stimata di 0,1 chilotoni. Il sito della Nasa che censisce tutti i "bolidi" che raggiungono l'atmosfera terrestre, ha appena pubblicato i dati e ha parlato di valori "preoccupanti",

Meteora Sulla Sardegna : è stata una potentissima “esplosione da 0 - 1 chilotone di TNT” [FOTO e VIDEO] : La Meteora che lo scorso 16 agosto ha illuminato il cielo della Sardegna e del Mediterraneo centro-occidentale e che è stato avvisato in Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Tunisia era “così grande da rilasciare nell’atmosfera un’energia stimata di 0,1 chilotone di TNT ed è stato rilevato nelle indagini infrasuoni del Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty CTBTO“: lo ha reso noto l’International Meteor ...

Croazia - ancora in gravissime condizioni i bambini italiani intossicati Sulla barca a noleggio : Sono i figli di Eugenio Vinci, 57 anni, l'ad del gruppo Tuodì morto dopo un malore a bordo, e di sua moglie. L'intero gruppo familiare è stato avvelenato dal monossido di carbonio

Greta verso New York con Casiraghi Sulla barca a emissioni zero : L'attivista: sono qui per sensibilizzare a cambiamento clima L'articolo Greta verso New York con Casiraghi sulla barca a emissioni zero proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Greta salpa verso New York con Casiraghi Sulla barca a emissioni zero [GALLERY] : Greta Thunberg è partita alla volta di New York per partecipare al summit mondiale sul riscaldamento globale dell’ONU, a bordo di una barca a vela a emissioni zero guidata da Pierre Casiraghi, membro della famiglia del Principato di Monaco. La traversata durerà 2 settimane, a bordo non ci sono bagni e cucina e l’elettricità viene fornita da pannelli solari. La giovane attivista svedese si è rifiutata di prendere un aereo per ...

La sfida di Anna - disabile - Sulla passerella di Miss Italia : sulla passerella, alle selezioni di Miss Italia, c’era anche lei: la bella Anna Adamo, 23 anni, grandi occhi verdi. E una diagnosi di tetraparesi spastica, dalla nascita. A una delle tappe intermedie del concorso, a Calvanico, piccola località del Salernitano, ha voluto dimostrare quello che sostiene da tanto tempo: la disabilità non è un limite (che è anche il titolo del suo libro, Europa Edizioni). Ci è andata – per ora – solo con ...

Miss Italia torna Sulla Rai - la serata finale sarà condotta da Alessandro Greco : Ottant'anni portati con leggerezza, sono quelli di Miss Italia. La prima edizione del concorso, infatti, si svolse nel lontano 1939 anche se all'epoca si chiamava 5000 lire per un sorriso. L'attuale denominazione venne assunta nella prima edizione del dopoguerra, quella del 1946. Dopo tre edizioni andate in onda su La7, lo storico concorso di bellezza torna sull'ammiraglia delle reti Rai, la serata finale andrà infatti in onda su Rai Uno in ...

Migranti - decimo giorno Sulla Open Arms : “Resistiamo in questa caldissima domenica. 160 persone hanno diritto di sbarcare - vergogna” : “decimo giorno a bordo, una caldissima domenica di agosto. Resistiamo, abbiamo 160 motivi per farlo. 160 esseri umani che hanno il diritto di sbarcare in un porto sicuro. Vergogna Europa.#megliomultatichecomplici”. Lo scrive in un tweet Open Arms, la nave che dieci giorni fa ha soccorso prima 121 Migranti e ieri altri 39. Due giorni fa sulla nave della ong è salito anche l’attore di Hollywood Richard Gere per portare acqua e ...

Uomini e Donne - ancora fango Sulla trasmissione - Deianira : "Un autore ci provava con le corteggiatrici" : Ennesima bomba sul dating show, la blogger mostra le prove di alcuni messaggi compromettenti di uno degli autori.

"Al Pd dico : state facendo un errore madornale" - Sulla Tav Tommaso Cerno vota in dissenso col suo gruppo : “Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale”. Il senatore dem Tommaso Cerno ha votato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbe votato sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio ...

Immissioni in ruolo 2019/20 - scoppia la protesta : ‘Sulla scuola si vuole far cassa’ : Sulle Immissioni in ruolo 2019/20, la UIL scuola era stata netta qualche giorno fa: “La mossa del MEF è il sintomo chiaro che sulla scuola si voglia fare cassa“. E a distanza di alcuni giorni, i toni dei sindacati e gi umori dei docenti non sono cambiati. Oggi 6 agosto è prevista una conferenza stampa sull’argomento. Assunzioni scuola 2019/20: quei 5mila posti in meno Ridurre l’autorizzazione chiesta dal ministro per le ...

Frana la scogliera Sulla spiaggia dei surfisti affollatissima : tre morti : Tragedia sulla spiaggia dei surfisti, in California. Tre persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite nel crollo di una parte di scogliera nel Sud del Paese. L'incidente è avvenuto...