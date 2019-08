Napoli | detenuto evade dal carcere di Poggioreale

Napoli - EVASIONE POGGIOREALE : DETENUTO IN FUGA/ Video 'pericoloso' - ricerche in atto : EVASIONE dal carcere di POGGIOREALE a NAPOLI durante la messa della domenica: DETENUTO in FUGA, per la polizia 'è pericoloso'.

A Napoli dopo 100 anni prima evasione da Poggioreale : caccia a un detenuto polacco : L'uomo, detenuto per omicidio, ha scavalcato il muro con una corda di lenzuola mentre andava a messa

Napoli - detenuto per omicidio evade dal carcere di Poggioreale usando una corda di lenzuola : è la prima volta che accade in 100 anni : Si è calato al di là del muro di cinta del carcere di Poggioreale utilizzando una lunga fune Robert Lisowski, il detenuto 32enne di origini polacche evaso oggi dalla casa circondariale di Napoli. Lisowski è riuscito a superare il muro perimetrale del carcere dal lato di via Francesco Lauria, quello cioè che affaccia sul Centro direzionale. Sono in corso ricerche a tappeto da parte di tutte le forze di polizia, coordinate dalla Procura. Lisowski ...

Detenuto evaso a Roma : arrestato dopo 7 giorni di fuga a Napoli : La proprietaria dell'abitazione dove aveva trovato rifugio l'evaso è la vedova di un uomo, scomparso nell'ambito della faida avvenuta all'interno del clan Amato-Pagano tre anni fa.