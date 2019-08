Cessioni Juventus | arriva la svolta | Paratici cambia piano | 4 addiii

Juventus - possibili diverse Cessioni per acquistare Icardi - su tutti Emre Can e Bentancur : La Juventus, dopo la difficile vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Parma, si gode il meritato riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista del big match della seconda giornata contro il Napoli all'Allianz Stadium, previsto per il 31 agosto alle ore 20:45. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di piazzare alcuni esuberi, cessioni che dovrebbero finanziare un ulteriore acquisto nel settore ...

Juventus - 5 Cessioni last minute : addio ad Emre Can - c’è anche un’altra novità! : cessioni Juventus- Mercato pronto ad entrare nel vivo. 10 giorni alla chiusura delle operazioni e Juventus chiamata a piazzare ancora diversi esuberi. Come confermato in mattinata, i bianconeri avrebbero chiuso l’affare Rugani con la Roma. 25-30 milioni con operazione basata sul prestito con obbligo di riscatto. Non solo, Paratici dovrà cercare di piazzare anche Matuidi, […] L'articolo Juventus, 5 cessioni last minute: addio ad Emre ...

Parma-Juventus - Nedved : “Cessioni? Sì - ecco cosa faremo. E su Icardi…” : PARMA JUVENTUS Nedved- Come annunciato nella giornata di ieri, Maurizio Sarri dovrà stare a riposo per un paio di settimane, quindi non si siederà in panchina per i match contro Parma e Napoli. Il neo tecnico bianconero non sarà presente neanche in conferenza stampa, al suo posto Nedved e non il secondo allenatore Martusciello. Prima […] More

Cessioni Juventus - 4 addii per finanziare il colpo offensivo : via Emre Can : Cessioni Juventus- Come trapelato nelle ultime ore di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di dire addio a 4 esuberi prima di tentare l’affondo per il nuovo attaccante. Icardi resta l’obiettivo numero uno di Paratici, ma tutto dipenderà dalle richieste nerazzurre e dal possibile addio di Dybala. Come anticipato in mattinata, la Joya […] More

Juventus - 5 Cessioni last minute : addio ad Emre Can - c’è anche un’altra novità! : cessioni Juventus- Mercato pronto ad entrare nel vivo. 10 giorni alla chiusura delle operazioni e Juventus chiamata a piazzare ancora diversi esuberi. Come confermato in mattinata, i bianconeri avrebbero chiuso l’affare Rugani con la Roma. 25-30 milioni con operazione basata sul prestito con obbligo di riscatto. Non solo, Paratici dovrà cercare di piazzare anche Matuidi, […] L'articolo Juventus, 5 cessioni last minute: addio ad Emre ...

Cessioni Juventus - Paratici sorprende tutti : triplo addio imminente : Cessioni Juventus- La Juventus si prepara a sfoltire la rosa e a concretizzare alcune plusvalenze in chiave bilancio. Detto questo, come anticipato nelle scorse ore e come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Roma sarebbe ormai ad un passo da Rugani. Il difensore lascerà la Juventus di fronte ad un’offerta cash da circa […] More

Mercato Juventus - da Mandzukic a Matuidi : 3 Cessioni per il grande colpo : Mercato Juventus – Prima dell’ultimo colpo in entrata la priorità della dirigenza resta quella di sfoltire la rosa. Tra i partenti c’è Daniele Rugani, che non è stato più impiegato da Sarri nelle ultime uscite amichevoli. Il difensore è accostato al Monaco e soprattutto alla Roma. L’ex Empoli, che alla Juventus percepisce uno stipendio sui 3 milioni a stagione, avrebbe già dato la […] More

Cessioni Juventus - 5 addii last minute : occhio alla novità! : Cessioni Juventus- Tutto pronto per le ultime settimane di mercato. La Juventus si prepara a sfoltire la rosa per cercare di piazzare gli esuberi e tentare l’assalto finale al nuovo centravanti. Icardi resta l’obiettivo numero uno, anche se tutto dipenderà dalle possibile piano dell’Inter e l’affondo last minute del Napoli. La Juventus osserva interessata e […] More

Cessioni Juventus - problema Matuidi : rischia l’esclusione dalla Champions : Cessioni Juventus – Nuovo problema in casa Juve. Gli esuberi annunciati da Sarri stanno creando qualche problema all’operato della dirigenza. Con Ramsey, Pjanic, Rabiot, Emre Can, Khedira e Bentancur che chiudono gli spazi, Blaise Matuidi rischia di rimanere fuori dalla lista Champions della ?Juventus che ha in mente Maurizio Sarri. Questo lo scenario descritto tra le pagine de La Gazzetta […] More

Cessioni Juventus - da Mandzukic a Rugani : via gli esuberi : Cessioni Juventus – Sarri è stato chiaro in conferenza stampa, Paratici lo ha ribadito: la Juventus è chiamata in questi ultimi giorni di mercato a cercare di piazzare i diversi esuberi presenti in rosa. Su tutti c’è Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ l’attaccante croato è vicino al ritorno al Bayern Monaco. Occhio anche a Rugani in uscita. Cessioni Juventus, chi […] More

Cessioni Juventus - in 5 verso l’addio : intanto Pellegrini torna a Cagliari : Cessioni Juventus – Comincia lentamente a smaltirsi la lista di esuberi da Champions per la Juventus. Luca Pellegrini è pronto a tornare in prestito al Cagliari, dopo i sei mesi trascorsi in Sardegna, allora in arrivo dalla Roma. I giallorossi, poi, lo hanno ceduto alla Juventus lo scorso 30 giugno e i bianconeri lo hanno rimandato a […] More

Juventus - le possibili Cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Juventus : dopo le Cessioni - potrebbe arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

Calciomercato Juventus – Spazio alle Cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...