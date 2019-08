Terremoto in Toscana | scossa avvertita a Firenze oggi pomeriggio AGGIORNAMENTI LIVE

Sciame sismico tra Romagna e Toscana : decine di scosse di Terremoto “in un’area ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Quasi 40 le scosse di terremoto registrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Le scosse più forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Terremoto in Toscana - due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite dalla popolazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...

Scossa di Terremoto al Nord Italia : paura fra Emilia - Liguria - Nord Toscana : Una Scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata alle ore 13.17 di oggi al Centro-Nord Italia.? Dalle prime rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.9 sulla scala...

Toscana : avvertita una lieve scossa di Terremoto (Colle di Val d'Elsa - Poggibonsi) : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 9 luglio 2019, esattamente alle 22.42, sulla Toscana centrale in provincia di Siena. Stando ai dati giunti dall'INGV si è trattato...

Toscana : sequenza di scosse di Terremoto su Colle di Val d'Elsa (Siena) : Diverse scosse di terremoto, di cui una di moderata entità, sono state registrate oggi 29 giugno 2019, precisamente in nottata, nel cuore della Toscana in provincia di Siena. Si è trattato di tre...

Sciame sismico in Toscana : numerose scosse di Terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno Sciame sismico. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano ...