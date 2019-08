Scontro tra due velivoli | almeno cinque i morti dopo il terribile impatto | si cercano

Crisi di Governo : continua la trattativa tra Pd e M5s - ma è Scontro sul Conte bis : La trattativa tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle per la formazione del nuovo Governo va avanti, ma restano le divergenze sulla riforma costituzionale e soprattutto sul nome del premier. Mentre per Luigi Di Maio la riconferma di Giuseppe Conte a presidente del Consiglio sarebbe una condizione necessaria per il successo dell'accordo, Zingaretti ribadisce la volontà dei dem di "avere una nuova fase politica, serve discontinuità".

Incidente Messina - Scontro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

Governo - tra Pd e M5S Scontro su Palazzo Chigi. Di Maio avverte Zingaretti : ho un'alternativa : ROMA «Non vorrei che lunedì mi trovassi con Di Maio premier in nome e per conto di Salvini. Mi chiedo davvero se in queste condizioni sia sensato continuare a trattare...»....

Versilia - Scontro tra auto e moto : morto Nicola Dallori - il noto sommelier aveva 44 anni : Incidente mortale nella notte in Versilia. Un'auto si è scontrata con una moto provocando il decesso di una persona. Si tratta di Nicola Dallori, 44 anni e famoso ristoratore e sommelier di Massarosa. La tragedia si è verificata sul lungomare Fiumetto di Marina di Pietrasanta all'altezza del Bagno Patrizia poco dopo la mezzanotte di ieri, giovedì 22 agosto. Subito dopo l'impatto, l'uomo, che era alla guida della due ruote, è stato trasferito in ...

Salvini : la via maestra è il voto (ma si rivolge al M5s per un nuovo accordo) | Da Zingaretti 3 condizioni : nel Pd è Scontro : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Tre soldati turchi sono morti in uno Scontro con alcuni miliziani curdi vicino al confine tra Turchia e Siria : Mercoledì tre soldati turchi sono morti in uno scontro con alcuni miliziani curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) nel sud-est della turchia, vicino al confine con la Siria e l’Iraq. Lo ha comunicato l’ufficio del governatore della regione

Incidente Isole Eolie - traghetto contro uno yacht : la dinamica dello Scontro : La Capitaneria di Porto ha gia’ avviato i primi accertamenti per chiarire la dinamica dell’Incidente avvenuto nel pomeriggio alle Isole Eolie quando un traghetto e uno yacht si sono scontrati. Il comandante Francesco Principale ha cominciato gli interrogatori degli equipaggi. Secondo gli inquirenti a causare lo scontro sarebbe stato il traghetto che non avrebbe dato la precedenza al natante. Il vaporetto era diretto a Salina, mentre ...

Scontro tra Heather Parisi e Rita Dalla Chiesa : 'Sembri un po' di parte' : Heather Parisi si è scagliata sui social contro Lorella Cuccarini e Rita Dalla Chiesa. Il battibecco tra le tre famose donne della televisione è avvenuto su Twitter ed è partito Dalla Parisi che sui social ha scritto una battuta sugli ascolti della Cuccarini. La ballerina americana ha iniziato con una provocazione ironica riguardante gli ascolti deludenti del nuovo programma condotto da Lorella Cuccarini. Grand Tour, infatti, si è rivelato un ...