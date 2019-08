Neri Marcorè | Inutile tornare a votare senza una nuova legge elettorale Serve la

Purché finisca bene – Una villa per due : trama e cast del film con Neri Marcorè : Proseguono le replice del ciclo Rai Purché finisca bene: domenica 25 agosto, su Rai1 in prima serata, torna in onda Una villa per due, film del 2014 con Neri Marcorè e Giampaolo Morelli. Purché finisca bene – Una villa per due: la trama Daniele (Neri Marcorè) è un avvocato di Trento, un professionista impeccabile, un fidanzato devoto e un figlio fin troppo bravo: si è convinto a far costruire una casa sul lago di Ledro, la località dove ...