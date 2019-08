MTV VMAs | le coppie più controverse di sempre sul red carpet

Le nomination degli MTV VMAs dominate da Ariana Grande e Taylor Swift : Sono state svelte le nomination degli MTV VMAs, in scena lunedì 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, in diretta su tutti i canali di MTV in oltre 180 Paesi. Tra i nomi spiccano quelli di Ariana Grande e Taylor Swift ma anche Billie Eilish e Lil Nas X. "È stato un anno incredibile per la musica e le nomination di quest’anno riflettono perfettamente il ricco panorama pop internazionale", ha dichiarato Bruce Gillmer, Head of Music ...

