DIRETTA Monopoli Vibonese | risultato finale 1-0 | | decide il gol di Fella!

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 25 agosto 2019)1-0: è il gol di Giuseppe Fella a risolvere in favore dei pugliesi la partita valida per il girone C di Serie C.

andresscotch : @La7tv potete dare dei calci in culo in diretta alla pseudoquirinalista komunista che non capisce neanche a giocare a monopoli? ?????????? - rosariarenna : RT @MonopoliCalcio: Noi siamo pronti, e voi? Vi aspettiamo, start ore 20:30?? Diretta sulla nostra pagina facebook ?? #haipresoilcuoremio… -