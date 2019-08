Città del Vaticano | appello del Papa per l' Amazzonia fermare incendi al più presto

A Taranto i Giochi del Mediterraneo del 2026. La felicità del sindaco Melucci : "La Città può ripartire" : L'assegnazione a Patrasso in Grecia durante l'assemble annuale del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Malagò: "Sarà un anno speciale, prima le Olimpiadi invernali poi i Giochi"

Reddito di cittadinanza - il caos e la protesta clamorosa : "Sciopero della fame" : La crisi di governo pesa come un "macigno" sulla seconda fase del Reddito di cittadinanza. Ora scatta la protesta dei...

Atletica – Palio Città della Quercia : Filippo Tortu a Rovereto nei 100 : Atletica: Filippo Tortu a Rovereto nei 100, sfida Sani Brown e Burrell Il Palio Città della Quercia di martedì 27 agosto sarà ancora una volta stellare, per una serata che come annunciato vedrà il rinnovato stadio Quercia di Rovereto ospitare il ritorno alle gare del primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu (Fiamme Gialle) che dopo un paio di mesi di stop è pronto per ripresentarsi sui blocchi di partenza a poco più di quattro ...

Salerno - a Palomonte il sindaco arriva “a casa tua” : l’iniziativa del primo cittadino per restare in contatto con la comunità : Ridurre la distanza tra il sindaco e i cittadini. È questo lo scopo del progetto “Il sindaco a casa tua”, messo in campo da Mariano Casciano, primo cittadino di Palomonte, comune di poco meno di 4mila abitanti in provincia di Salerno, dove il sindaco si propone di recarsi nelle abitazioni dei cittadini che vogliono confrontarsi con lui. A partire dai soggetti più deboli che hanno difficoltà ad andare negli uffici comunali nei normali ...

Al Meeting di Rimini ci si interroga sul futuro delle Città : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – ”Una città è bella quando prima di tutto non è necessariamente legata a una situazione armonica. Dovremmo separare il concetto di bello da quello di armonia. Il bello sta anche nella discontinuità, nella varietà, nell’intensità con cui cambiano i paesaggi che attraversiamo, sia concreti che sociali”. Nel terzo e ultimo incontro dedicato al rapporto tra città, bellezza e dimensione temporale al ...

Erreà Sport - le nuove canotte che celebrano le Città del basket italiano : City iD Errea Sport – In collaborazione con i 6 club di seria A di cui è sponsor tecnico ufficiale – basket Brescia Leonessa, Vanoli basket, Victoria Libertas Pesaro, AS Pistoia basket 2000, Umana Reyer Venezia, De’ Longhi Universo Treviso basket – Erreà Sport celebra le città del basket italiano grazie al nuovo progetto “City […] L'articolo Erreà Sport, le nuove canotte che celebrano le città del basket italiano è ...

Reddito di cittadinanza - scatta il “controllo del 5%” : Il ministro del Lavoro Luigi di Maio presenta la card del Reddito di cittadinanza (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Adesso la palla passa ai Comuni. Tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via la fase straordinaria di controlli riguardanti i beneficiari del Reddito di cittadinanza, un piano che passerà in rassegna composizione del nucleo familiare e i requisiti di residenza e soggiorno, per l’occasione affidato al vaglio degli enti ...

Uomo a torso nudo trascina un corpo femminile per le strade della Città : ecco cosa scopre la polizia : Un Uomo a torso nudo trascina una donna per strada. Le fa battere la testa ovunque, con noncuranza. Poi tenta di rivestirla. Una scena da thriller quella che in tanti hanno segnalato alla polizia di Kansas City, Usa. Ovviamente gli agenti hanno subito verificato e si sono precipitati sul posto per capire. Arrivati lì, la cosa ha acquisito dei contorni grotteschi: l’Uomo non stava trascinando il cadavere di una donna in modo maldestro ma ...

Reddito di cittadinanza - scatta il "controllo del 5 per cento" : che cosa succederà : Nei prossimi due mesi ciascun Comune deve necessariamente eseguire i controlli sull'Isee su almeno il 5 per cento delle...

Nubifragio ad Ascoli Piceno : cittadini travolti dalla furia del vento - urla e fuga dal centro [VIDEO e FOTO] : Paura ad Ascoli Piceno interessata ieri da un forte maltempo: la pioggia ha investito il centro e il forte vento ha causato danni e paura tra la gente del posto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Molti gli alberi e le piante cadute, decine gli allagamenti di strade, garage, abitazioni, cantine e danni a tetti, letteralmente scoperchiata dal vento una casa a Caprignano. A Piazza del Popolo, in centro, sono volati via tavoli e sedie dei ...

Imma Tataranni - la protagonista della nuova fiction di Raiuno arriva a CineCittà nel primo promo (Video) : C'è un nuovo sostituto procuratore a Cinecittà: si chiama Imma Tataranni ed il pubblico di Raiuno lo conoscerà molto presto. Per lanciare una delle nuove fiction del prossimo autunno, la prima rete Rai ha optato per un'insolita promozione, che rappresenta l'ingresso di un personaggio già noto ai lettori nel tempio del cinema e della fiction italiana.Nel promo, che vedete in alto, vediamo la protagonista della nuova serie tv in sei puntate, ...

Fiorentina - Ribery in Città : “ho parlato con Luca Toni…” - tifosi in delirio [FOTO e VIDEO] : E’ finalmente arrivato il grande giorno dell’arrivo di Franck Ribery che è sbarcato a Firenze con un volo provato, inizia la nuova avventura con la maglia della Fiorentina, l’ex Bayern Monaco si candida ad essere un grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A, le qualità non sono in discussione. Ad accoglierlo tantissimi tifosi che si sono radunati all’aeroporto di Peretola, proprio per salutare il ...