Canottaggio | Mondiali Linz 2019 | altre due imbarcazioni olimpiche dell’Italia vanno ai

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Si è conclusa la prima giornata deidie para, in Austria, che nella sessione pomeridiana di oggi ha visto disputarsi le batterie diquattro specialità, delle quali treed una paralimpica. L’Italia, che schierava tre equipaggi, piazza due armi olimpici ai quarti, che siad aggiungere ai quattro già qualificati per lo stesso turno in mattinata (più altri due in semifinale). SPECIALITA’Nel doppio senior maschile Fabio Infimo e Simone Venier riescono a strappare il terzo posto nella quinta serie in 6’33″08 e passano così ai quarti di finale, beffando la Slovenia, costretta ad affrontare i recuperi, per appena 35 centesimi di secondo. Successo della Gran Bretagna in 6’28″53 davanti alla Francia, seconda in 6’30″54. Nel singolo senior maschile Simone Martini chiude al ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: batterie 25 agosto ok il quattro senza maschile! Caselli ai recuper… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: batterie 25 agosto bene il quattro senza maschile! Caselli ai recu… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali Linz 2019 in DIRETTA: batterie 25 agosto bene il quattro senza maschile! Caselli ai recu… -