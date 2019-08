Stramaccioni | “Mi hanno tolto l’interprete E’ un sabotaggio”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) L’Esteghlal di Andreaperde in trasferta 1-0 contro il Machine Sazi e lui si sfoga davanti alle telecamere. Tutto nasce dal fatto che gli è stato impedito di portare in panchina l’interprete, rendendogli di fatto impossibile la comunicazione con i suoi giocatori, che non conoscono l’inglese. Le parole dell’allenatore sono sul Corriere della Sera. “Questo non è rispetto. È la mia prima partita qui e cosa fanno? Mi tolgono. È un sabotaggio? Ma non mollo. Resto qui a lottare per i sostenitori dell’Esteghlal che sono fantastici”. I tifosi sono tutti dalla sua parte, ma è nell’aria l’ipotesi della risoluzione del contratto. L'articolo: “Mil’interprete. E’ un sabotaggio” ilNapolista.

