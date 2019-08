Migranti | Salvini | «Due gommoni con 100 a bordo | non cedere a ricatti scafisti e Ong»

Migranti : su barca appoggio Jonio messaggio a Ue 'Basta nascondersi dietro Salvini' : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Eu stop hiding behind Salvini", cioè "Unione europea basta nascondersi dietro Salvini". E' il messaggio scritto sulla vela della 'Matteo S.', la barca d'appoggio della nave Mare Jonio del progetto di Mediterranea Saving Humans, che è partita ieri sera da Licata (Agrig

Migranti : su barca appoggio Jonio messaggio a Ue ‘Basta nascondersi dietro Salvini’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – “Eu stop hiding behind Salvini”, cioè “Unione europea basta nascondersi dietro Salvini”. E’ il messaggio scritto sulla vela della ‘Matteo S.’, la barca d’appoggio della nave Mare Jonio del progetto di Mediterranea Saving Humans, che è partita ieri sera da Licata (Agrigento) per salvare vite umane. Il messaggio è apparso anche tra le stories di Instagram di ...

Salvini continua a dare i numeri sui Migranti : Nella sua ultima diretta Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha di nuovo travisato dati ufficiali sull’immigrazione per spacciare come efficace la sua politica dei “porti chiusi”. Nel video il numero uno del Viminale ha annunciato che le 356 persone costrette da 14 giorni a bordo della

Matteo Salvini ha detto no alla Ocean Viking : l'Ue si è svegliata. I Migranti sbarcheranno a Malta : "La Ocean Viking non sbarcherà in Italia". E così è stato la ong e l'Ue hanno preso sul serio le parole di Matteo Salvini. A prendersi l'incombenza dell'imbarcazione sarà infatti Malta, che farà sbarcare i 356 naufraghi a bordo da due settimane. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitte

**Migranti : Salvini - ‘Ocean Viking non sbarcherà in Italia’** : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – La Ocean Viking “questa nave norvegese di una Ong francese non porterà il suo carico di esseri umani in Italia. La notizia è ufficiale”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb L'articolo **Migranti: Salvini, ‘Ocean Viking non sbarcherà in Italia’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti e Open Arms - lite Salvini-Trenta : «Inciuci» «Falso» : L’attacco del Viminale e la dura replica della Difesa sui compiti affidati a chi svolge pattugliamenti in mare

Migranti - la crisi fa deflagrare scontro Salvini-Trenta : Il tema della gestione degli sbarchi dei Migranti, tra i piu' controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. In mattinata il Viminale ha fatto trapelare che ieri la Difesa avrebbe ...

Migranti - nuovo scontro Salvini-Trenta : 21.03 "Inqualificabile tentare di screditare me e l'intera Difesa". Così il ministro Trenta al vicepremier Salvini:"Le istituzioni non sono nostre, noi diamo solo l'indirizzo,impara a rispettare il loro ruolo e non appropriartene". Il leader leghista le imputa il mancato sostegno sulla vicenda Open Arms, per non aver firmato il divieto di ingresso nelle nostre acque territoriali e aver fatto scortare l'imbarcazione spagnola dalle navi militari ...

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Open Arms - Migranti sbarcati - nave sequestrata. Salvini : "Sarò denunciato per omissione di atti d'ufficio" : Lo sbarco dei migranti salvati dalla Open Arms è completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della nave "per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un ...

Open Arms - sbarco Migranti e sequestro nave/ Salvini 'Italiani vogliono porti chiusi' : Open Arms, pm Agrigento impone sequestro nave e immediato sbarco di tutti i migranti: indagini per omissioni di soccorso. Le ultime notizie

Migranti : Salvini - ‘ Open Arms - altro sbarco - altro processo? Non ho paura - difendo confini’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Se qualcuno pensa di spaventami con l’ennesima denuncia e richiesta di processo, si sbaglia. Sarebbe una beffa che mentre abbiamo convinto la Spagna a mandare una nave, qualcuno in Italia sta lavorando per farli sbarcare adesso e magari processare il ministro dell’Interno che testardamente continua a difendere i confini del Paese”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando che ...

**Migranti : Salvini - ‘governo inciucio vuole riaprire i porti’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Qualcuno nel nome del governo dell’inciucio vuole riaprire i porti ma finchè campo io difenderò la sovranità del mio paese e quindi sono corso dal Senato al Viminale”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Rischio altra denuncia per abuso d’ufficio perchè avrei dovuto far sbarcare immigrati di questa Ong spagnola”, aggiunge su Open Arms. L'articolo **Migranti: ...

