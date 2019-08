Linea Verde e Grand Tour | Antonella Clerici “scende in campo” per difendere Federico

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Le porte girevoli della tv ripropongono con frequenza turn over tra i volti televisivi, con il chi entra e chi esce spesso arrivano decisioni inattese che fanno discutere.Quaranta, dopo aver condotto con successo le ultime due edizioni di, è stato “cacciato” da RaiUno per far spazio a Beppe Convertini,conduttore tra le polemiche de La Vita in Diretta Estate, affiancato da Ingrid Muccitelli. “Sono stato cacciato due giorni prima della presentazione dei palinsesti. Sono stato privato della possibilità di propormi ad altri editori, perché i palinsesti erano tutti già fatti. Devo stare fermo un anno. (…) Le ho mandato un messaggio e non ho ricevuto risposta. Ho chiesto quattro volte di essere ricevuto, ma non ho mai ricevuto risposta”, ha dichiarato qualche giorno fa al sito Tvblog. A sostenerlo in queste ore anche, sua ...

