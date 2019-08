Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019)di Cambridge. Il figlio di William e Kate, stando ad alcune indiscrezioni, seguirà un corso diclassica a partire dal prossimo anno scolastico. E Lara Spencer,di Good Morining America, ha fatto una battuta sulla scelta dei due genitori, ridacchiando e ammiccando al pubblico. La cosa ha scatenato una polemica social, e sono stati in molti ad attaccare la donna. Per questoBolle ha deciso di intervenire sul suo profilo Instagram, chiedendo allase le sue battute le sembrino davvero divertenti e facendo presente che è già abbastanza difficile per molti bambini che vogliono fare il ballerino, proprio per via di atteggiamenti come quello. Lara Spencer ha allora risposto: “Mi scuso sinceramente per quel un commento insensibile. Dal balletto a tutto ciò che uno desidera fare ed esplorare nella vita, io dico ‘vai e prova!’ Credo ...

FQMagazineit : Il principino George andrà a danza. Una famosa conduttrice lo deride e interviene Roberto Bolle - Cascavel47 : Il principino George andrà a danza. Una famosa conduttrice lo deride e interviene Roberto Bolle… - zazoomblog : Kate il principino George deriso in tv: interviene Roberto Bolle - #principino #George #deriso -