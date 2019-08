Germania | a 8 anni torna alla guida e tampona un tir | la madre potrebbe essere denunciata

Germania - bimbo di 8 anni prende l'auto dei genitori e guida a 140 km orari in autostrada : Quella che arriva dalla Germania è una storia a dir poco incredibile, e se non ci fosse il comunicato ufficiale della Polizia si stenterebbe a credere a quanto successo. Infatti, nella giornata di ieri 21 agosto, una volante in servizio sulla A44, ha fermato una vettura che sfrecciava a 140 km orari sull'arteria stradale in questione. Il conducente della vettura si è regolarmente fermato all'alt imposto dagli agenti: diligentemente ha ...

Germania - bambino di 8 anni guida in autostrada a 140 all’ora : Una corsa ai 140 chilometri all’ora, lungo un’autostrada tedesca. Al volante, un bambino di 8 anni che è riuscito a sottrarsi al controllo dei genitori e a salire sulla potente automobile del padre, una Golf Volkswagen con cambio automatico. L’episodio è accaduto la scorsa notte ed è stato riferito dalla polizia di Soest, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (ovest della Germania), sulla sua pagina ...

Giorgia Meloni a Mattarella : "Voto e poi centrodestra per 5 anni. No a governi diretti da Francia e Germania" : "Le elezioni sono oggi l'unico esito possibile, rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione". Giorgia Meloni chiarisce ai giornalisti la posizione di Fratelli d'Italia che ha appena esposto al capo dello Stato Sergio Mattarella durante la prima consultazione di gi

Germania - governo trova l’accordo per abolire la tassa di solidarietà per 90% dei contribuenti. Male l’asta dei Bund a 30 anni : Il governo tedesco trova l’accordo per l’abolizione della tassa di solidarietà. Quel Soli (Solidaritätszuschlag) introdotto dopo la riunificazione per sostenere la formazione dei nuovi Länder nell’ex Germania dell’Est: un’aliquota del 5,5% calcolata sull’imposta base che portava nelle casse dello Stato circa 19 miliardi di euro l’anno e che dal 2021 non dovrà più essere pagata da circa il 90% dei ...

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado ad Offenbach - grandine e vento nel cuore del Paese. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Un forte maltempo ha sferzato la Germania nelle scorse ore, causando gravi Danni. Polizia e vigili del fuoco ora sono impegnati nelle operazioni di pulizia e recupero. Colpita soprattutto l’Assia sud-orientale con violente grandinate e forte vento, soprattutto a Dietzenbach e Langen. Probabilmente un tornado ha colpito nei pressi di Offenbach. Secondo Unwetterzentrale.de, c’è il sospetto di un tornado anche a Beelitz, vicino a ...

Germania - nel secondo trimestre pil a -0 - 1% : pesa il calo dell’export. L’economista : “Berlino investa 450 miliardi in dieci anni” : L’economia tedesca, come da attese, nel secondo trimestre dell’anno ha rallentato. Stando ai dati diffusi dall’istituto di statistica di Berlino, il pil ha registrato una contrazione congiunturale dello 0,1% nei mesi tra aprile e giugno. Una tendenza che se replicata anche nel trimestre in corso vedrà la Germania entrare in recessione tecnica. Nel Paese è ora più attuale che mai il dibattito sulla necessità di mettere da parte il ...

Germania - il padre passa con il rosso - figlio di 5 anni chiama la Polizia : 'Arrestatelo' : Un episodio alquanto curioso si è verificato alcuni giorni fa a Wurzuburg, in Germania, dove un bambino di cinque anni ha chiamato la Polizia con l'intento di far arrestare suo padre: il motivo dell'assurda richiesta dell'infante risiedeva nel fatto che il papà fosse passato con il rosso ad un incrocio dotato di impianto semaforico. Mentre l'uomo si trovava alla guida ha quindi commesso l'infrazione, che sebbene sia passata quasi inosservata ad ...

Germania - morto bambino di 8 anni spinto sotto un convoglio ad alta velocità : È morto sul colpo, otto anni, travolto da un treno che si stava avvicinando dalla stazione di Francoforte, in Germania, sotto gli occhi della madre che non ha potuto fare niente per salvarlo. A spingerlo sui binari un uomo di 40 anni di origine eritree arrestato subito dopo dalla Polizia tedesca con l'accusa di omicidio e tentato omicidio dopo che molti testimoni che avevano assistito al folle gesto lo avevano inseguito e bloccato mentre tentava ...

Formula 1 - Hamilton non risparmia la Mercedes : frecciata del britannico al proprio team dopo il Gp di Germania : Il pilota della Mercedes non ha lesinato alcune critiche nei confronti dei proprio ingegneri per la scelta di fargli montare le gomme da asciutto Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton, il pilota britannico ha chiuso il Gp di Germania all’undicesimo posto, diventato poi nono per la sanzione inflitta ad entrambe le monoposto dell’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per il ...

Germania - nuovo calo della fiducia delle imprese a luglio : indice al minimo da sei anni. Rischio recessione nel terzo trimestre : Nuova doccia fredda per l’economia tedesca. A luglio l’indice Ifo, rilevatore del morale degli investitori in Germania, è sceso a quota 95,7, la più bassa da sette anni, nettamente al di sotto delle stime di consenso che indicavano una modesta flessione rispetto al dato di giugno (97,4). Un ulteriore segnale negativo dopo le indicazioni arrivate mercoledì che indicano il Rischio di una recessione dell’industria: nella lettura ...

Meteo - forte maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...

La Germania restituirà il vaso di fiori rubato dai nazisti 46 anni fa : La Germania dice che restituirà un dipinto rubato dalle truppe naziste alla Galleria degli Uffizi nella città italiana di Firenze nel 1943. vaso di fiori, stimato in milioni di euro, è stato nelle mani di una famiglia tedesca. A gennaio, Eike Schmidt, capo degli Uffizi, ha dichiarato che la Germania ha un “dovere morale” di riportarlo al museo. La natura morta fu dipinta dal maestro olandese Jan van Huysum e fu esposto per la prima ...

LIVE Spagna-Germania - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : va in scena la rivincita di due anni fa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Orario d’inizio e come vedere in tv e streaming Spagna-Germania – Probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Germania, Finale degli Europei Under21 2019. Andrà in scena la rivincita di due anni fa quando si imposero i tedeschi per 1-0 grazie alla rete di Mitchell Weiser. Gli iberici partono leggermente favoriti: ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : Spagna-Germania - la rivincita di due anni fa. Si sfidano i migliori attacchi del torneo : E’ arrivato il momento della finale agli Europei Under 21: il Calcio assegna il più prestigioso trofeo giovanile di club del Vecchio Continente. L’ultimo atto è lo stesso di due anni fa: al Friuli (alias Dacia Arena) di Udine si affrontano Spagna e Germania. La formazione iberica arriva a quest’appuntamento con un’unica sconfitta sulle spalle, quella contro l’Italia nel match d’esordio, prima dei successi per ...