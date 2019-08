Ciclismo | Tour de l’Avenir nona tappa | Valter in solitaria a Tignes | Foss sempre più

Ciclismo - Alaphilippe : ‘Il Tour 2019 segnerà la mia vita - ci vuole tempo per rientrare’ : I risultati e le emozioni regalate da Julian Alaphilippe al Tour de France restano una delle pietre miliari della stagione del grande Ciclismo. Per il campione francese era stata già un’annata straordinaria, con le vittorie in serie in primavera tra Strade Bianche, Sanremo e Freccia Vallone, ma le prestazioni del Tour lo hanno proiettato in una dimensione ancora diversa e più grande. Alaphilippe ha fatto sognare i francesi tenendo la maglia ...

Ciclismo - Wout Van Aert dopo la caduta al Tour : “Spero di poter gareggiare nel ciclocross in inverno” : Una brutta caduta, davvero tanta sfortuna quando sembrava poter andare tutto per il meglio, con la più bella vittoria da professionista che era arrivata in volata pochi giorni prima. Wout Van Aert è stato costretto ad uno stop forzato a causa dell’infortunio arrivato durante la cronometro del Tour de France, un bruttissimo taglio sulla gamba dopo lo scontro con la transenna. L’obiettivo è quello di tornare al top il prima ...

Ciclismo - Fausto Masnada approda nel World Tour : ufficiale il passaggio del bergamasco al CCC Team : L’ex corridore dell’Androni Giocattoli ha firmato un biennale con la formazione polacca, entrando dunque a far parte del World Tour Nuova avventura per Fausto Masnada, il corridore bergamasco infatti lascia l’Androni Giocattoli-Sidermec per trasferirsi al CCC Team, formazione del World Tour. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Un traguardo prestigioso per il ciclista 25enne, che ha firmato con la squadra polacca un ...

Ciclismo – BinckBank Tour - a Naesen l’ultima tappa : De Plus si aggiudica la classifica generale : A De Plus la vittoria del BinckBank Tour: la settima ed ultima tappa è di Naesen E’ Laurens De Plus il vincitore del BinckBank Tour: il ciclista della Jumbo-Visma ha chiuso al terzo posto la tappa odierna, l’ultima della corsa, che ha portato i ciclisti da Sint Pieters Leeuw a Geraardsbergen. Ad aggiudicarsi la settima ed ultima tappa è stato Olier Naesen che si è imposto davanti ai connazionali Van Avermaet e De ...

Ciclismo - Laurens De Plus conquista il BinckBank Tour : Non sono mancate le emozioni nell’ultima tappa del BinckBank Tour, la corsa a tappe tra Olanda e Belgio che ha ripercorso alcune delle strade delle classiche di primavera. Partito con la maglia di leader, Tim Wellens non è riuscito a difendere la posizione acquisita anche per la debolezza che ha dimostrato la sua squadra. Con ottimo intuito ne ha approfittato Laurens De Plus che si è inserito in un attacco con Greg Van Avermaet e Oliver Naesen, ...

Ciclismo – Filippo Ganna trionfa nella 6ª tappa del BinckBank Tour : secondo posto per Edoardo Affini : Doppietta azzurra sul podio della sesta tappa del BinckBank Tour: l’azzurro precede il connazionale Edoardo Affini nella cronometro di Den Haag Sorride l’Italia del Ciclismo impegnata sulle strade del BinckBank Tour. nella sesta tappa odierna ben due italiani hanno chiuso sul podio. Filippo Ganna ha vinto la cronometro di Den Haag correndo gli 8.35 km di tragitto in 9 minuti e 16 secondi, tempo poi risultato il migliore della ...

Ciclismo - Tour of Utah 2019 : Marco Canola vince la quarta tappa - Ben Hermans sempre in testa alla generale : Marco Canola (Nippo Vini Fantini Faizanè) vince in volata la quarta frazione del Tour of Utah, Salt Lake City-Salt Lake City di 86.5 km, battendo due statunitensi, Travis McCabe, alfiere della Floyd’s Pro Cycling e Brendan Rhim, portacolori della Arapahoe – Hincapie p/b BMC. In classifica generale conserva tranquillamente il simbolo del primato il belga Ben Hermans (Israel Cycling Academy), addirittura nono sul traguardo della ...

Ciclismo - Binck Bank Tour 2019 : Alvaro Hodeg regola Bennett in volata - Wellens sempre leader : La quinta frazione del Binck Bank Tour 2019 si è conclusa con il successo allo sprint di Alvaro Hodeg, capace di beffare l’irlandese Sam Bennett ed il belga Edward Theuns sul traguardo di Venray (Olanda). Il velocista colombiano ha avuto la meglio nella prevedibile volata di gruppo bruciando sullo slancio Theuns e riuscendo a resistere alla rimonta di Bennett dopo che la fuga di giornata composta da quattro corridori (Jascha ...

Ciclismo - Tour de l’Avenir 2019 : la Svizzera si impone nella cronometro a squadre - Jorgensen rimane leader : Si è conclusa con la netta affermazione della Svizzera la seconda tappa della 56esima edizione del Tour de l’Avenir. La selezione elvetica ha interpretato nel migliore dei modi la cronometro a squadre odierna di 32 km con partenza a Eymet e arrivo a Bergerac, facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza ed infliggendo dei distacchi abbastanza notevoli alle altre formazioni. Il podio parziale è stato completato dalla Norvegia, ...

Ciclismo – Dalla morte di Lambrecht al ‘regalo’ fatto dal Tour de France - Aru sicuro : “posso tornare grande” : Fabio Aru è pronto: il ciclista sardo sempre più consapevole delle proprie qualità e potenzialità Fabio Aru è tornato, ed è più motivato che mai! Il sardo della UAE Emirates, che ha dovuto affrontare un tosto intervento chirurgico e, dunque, successivamente un lungo periodo di riabilitazione, è tornato a gareggiare e ha di recente disputato il Tour de France. Il Cavaliere dei Quattro Mori non ha lottato per la classifica generale ma adesso ...

Ciclismo - mercato 2020 : tutti gli affari e le trattative già concluse. I colpi delle squadre World Tour e Professional italiane : Il 1° agosto è iniziata ufficialmente la sessione stagionale di ciclomercato. A due settimane da quella data molte sono le trattative già concluse. Di seguito andremo a vedere quali sono i colpi che le squadre World Tour e le Professional italiane hanno piazzato in questi 15 giorni. Partiamo con l’Ag2r la Mondiale che ha ingaggiato il 3° classificato del Mondiale U23 di Innsbruck Jaakko Hanninen, scalatore finlandese promesso sposo del ...