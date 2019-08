Vasco Rossi | le corse in spiaggia | «l’assalto dei fan» L’estate delle star

Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina a settembre 2019 - come partecipare al nuovo raduno : come è ormai tradizione da qualche anno a questa parte, anche il pRossimo settembre ci sarà un Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina destinato ad accogliere 50 fan, per un nuovo raduno ufficiale organizzato dal fan club. Non si tratta di incontri occasionali sulla spiaggia - ormai altrettanto abituali per il rocker di Zocca, che si concede lunghi bagni di folla tra i villeggianti nella località Marina pugliese eletta a suo buen ...

Vasco Rossi in spiaggia a Castellaneta Marina : “Sono dovuto scappare” (VIDEO) : “Oggi delirio in spiaggia sono dovuto scappare”. Non c’è pace per Vasco Rossi. Tra le meravigliose dune di sabbia di Castellaneta Marina in provincia di Taranto dove si trova in ferie da Ferragosto, il Blasco è stato letteralmente travolto da un nugolo agguerrito di fan. Donne e uomini, a dire il vero parecchi anche gli ammiratori attempati, hanno costretto il rocker di Zocca a fuggire dalla spiaggia divincolandosi tra abbracci, spinte, ...

Red Ronnie elogia Vasco Rossi su Canale 5 : “È il migliore in Europa” : Mentre Red Ronnie elogia Vasco Rossi durante un suo intervento nel programma Hit The Road Man condotto da Pascal Vicedomini su Canale 5, le immagini del Blasco scorrono sullo schermo alternandosi all’effige dello storico conduttore di Roxy Bar che su OptiMagazine ha sempre speso tante parole in onore del rocker di Zocca. Proprio da questo, Red, è partito per argomentare la sua teoria: “Vasco Rossi è oggi il più importante artista europeo”, e ha ...

Vasco Rossi a Ferragosto sceglie la Sicilia : Vasco Rossi a Ferragosto sceglie il mare della Sicilia. Il famoso cantante ieri circondato da tanti fans ha nuotato nel mare del litorale di Menfi

Emma Marrone torna il 6 settembre con 'Io sono bella' - canzone scritta da Vasco Rossi : Soltanto pochi giorni fa, Emma Marrone si mostrava commossa sui social network nell'annunciare che Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei. Oggi, tramite i suoi account Twitter e Instagram, la salentina ha fatto sapere che il brano firmato dal suo idolo uscirà il pRossimo 6 settembre e si intitola "Io sono bella". Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", la 35enne anticiperà anche la pubblicazione di un nuovo ...

Una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone : l’annuncio dallo studio di Los Angeles : Ci sarà anche una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone, in lavorazione in questi mesi in California, a Los Angeles. Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso rocker di Zocca, con una foto scattata in studio insieme alla cantante salentina e al musicista e frontman degli Stadio Gaetano Curreri, co-autore di decine di grandi successi del Blasco. Il prolifico duo stavolta si è messo all'opera per la Marrone, che così ...

Vasco Rossi nella piantagione di cannabis legale : “Tira un’aria oscurantista e bigotta” : “Vi mostro una piantagione di cannabis legale, quella senza Thc, che non fa male”. Vasco Rossi ha pubblicato sui social la propria visita in un campo di cannabis insieme ad alcuni coltivatori a Zocca, in provincia di Modena, dove vive. “Devo dire che tira un’aria oscurantista e un po’ bigotta” ha detto il cantautore, commentando le difficoltà e le incertezze sul futuro dei produttori di cannabis legale. Il ...

Vasco Rossi - video facebook : Vi mostro piantagione di cannabis light : Il "Blasco" nazionale ha pubblicato su facebook un video in cui mostra ai suoi follower una piantagione legale di cannabis light nelle campagne di Zocca, il suo pase natale. Vasco Rossi a spasso per Zocca... In una piantagione di cannabis. Così, il "Blasco" nazionale ha fatto un giro nelle campagne del suo adorato paese natale per mostrare ai followers una piccola coltivazione di cannabis light della zona.\\ Da rocker a ...