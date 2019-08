Università | aumentano le risorse per gli atenei |  premiato chi migliora

Università : aumentano i posti alla facoltà di Medicina e Chirurgia : È tramite una nota stampa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noto come il ministro Marco Bussetti abbia firmato i decreti che stabiliscono il numero di posti banditi per le prove d’ingresso e i corsi di laurea a numero programmato nazionale per l’anno accademico 2019/2020. Sono in tutto 11.568 i posti per Medicina e Chirurgia e 1.133 quelli per Odontoiatria. A dichiararlo è il ...