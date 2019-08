Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 23 agosto 2019) Mi ricordo quando i dottori facevano la pubblicità alle sigarette” dice Kevin Kline a una ragazza – nel film “Bolle di Sapone”, come la serie “Boris” ma nel 1991, sulle interminabili soap opera che cominciarono in radio prima di passare in tv. Vuole farle presente che non hanno la stessa età. Sembra

Ghostrider78787 : RT @brigitte_gio: Poche cose mi fanno incazzare come prestare un libro e non riaverlo più indietro. - pemmece : RT @brigitte_gio: Poche cose mi fanno incazzare come prestare un libro e non riaverlo più indietro. - MrFlorenzi : @waitingvdylan Regola prima: mai prestare un libro. Comunque litigato o meno prova a scriverle per il libro -