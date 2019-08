Pontieri leghisti al lavoro | pressing per rientrare in corsa con M5S

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ci sta provando fino alla fine. Ma sempre con meno convinzione. È stanco, provato, da quanto è successo nelle ultime ore. Ma se questo è lo stato d’animo, la grinta di Matteo Salvini resta la stessa di sempre. Non si arrende all’idea che i 5 stelle finiscano nella tela del Nazareno. Così, stamane, dal suo ufficio al Viminale, nel corso di una diretta facebook, il Capitano della Lega recapita l’ennesima offerta al M5S. “Le vie del Signore e della Lega sono infinite. Mi appello agli amici del M5S. Ma davvero volete riportare Boschi, Renzi e Prodi al Governo?”, si domanda con fare sarcastico.Non nomina Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento che gli è stato al fianco per quattordici mesi, del quale diceva di fidarsi, come succede fra due amici o fra due fratelli. Non lo nomina, ma è pronto a tendergli la mano ...

